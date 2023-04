Eleições 2024: “A possibilidade de eu não apoiar o Zequinha, é zero”, diz Cameli

Cumprindo agenda no Vale do Juruá, o governador Gladson Cameli esteve com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e ao ser questionado se iria apoiar a sua reeleição, Cameli disparou: “A chance de não apoiar o Zequinha é zero”.

Zequinha Lima se elegeu prefeito de Cruzeiro do Sul em 2020, com o apoio de Gladson Cameli, Nicolau Junior e outras grandes lideranças do Juruá.

Gladson disse que alguém perguntou se ele não iria apoiar Zequinha, que é candidato a reeleição. Abraçado ao prefeito, Cameli declarou sua intenção de apoiá-lo na disputa do próximo ano.

“Alguém me fez uma pergunta, se eu não iria apoiar o Zequinha. A possibilidade de não o apoiar, é zero. Com certeza 100%! Só se Deus não quiser, e ele!”, disse um sorridente Cameli.