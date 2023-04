Elenco do Rio Branco volta aos treinos e Ulisses pensa em ajustes

O Rio Branco venceu o Independência por 2 a 0 nesse domingo, no Florestão, e nesta segunda, 24, o elenco reapresentou-se ao técnico Ulisses Torres, no José de Melo, e iniciou os trabalhos para o confronto contra o Galvez. A partida pela 4ª rodada do returno será realizada na quinta, 27, às 18 horas, no Florestão.

“Preparamos um trabalho diferenciado. Quem jogou fez uma recuperação e quem atuou menos ou não jogou trabalhou mais forte. Estamos na reta final do campeonato e, agora, é preciso ainda mais dedicação”, declarou Ulisses Torres.

Ajustes no ataque

De acordo com Ulisses Torres, os próximos treinamentos serão dedicados para os ajustes na parte ofensiva.

“Estamos criando, mas estamos perdendo muito gols. Em jogos decisivos é fundamental ser preciso”, avaliou o treinador.

Duas partidas

Líder do segundo turno com 9 pontos, o Rio Branco tem boas possibilidades de conquistar os objetivos visando a temporada de 2024.

“Temos dois jogos contra Galvez e Humaitá para conquistarmos o nosso objetivo. Serão partidas difíceis e por isso precisamos manter o foco”, comentou o volante Joel.