Em 24 horas, chove volume esperado para todo mês em Feijó

Dados da Defesa Civil de Feijó, no interior do Acre, apontam que em 24 horas choveu em um dia o esperado para o mês inteiro de abril no município. Entre às 6h de sábado, 08, e 6h deste domingo, 09, foram registrados 190 milímetros de chuva.

Devido a quantidade de chuvas, o evento causou danos aos feijoenses, em virtude de alagamentos, a exemplo da travessa Rui Barbosa, no Centro. Pelo menos 10 residências foram atingidas. Os moradores tiveram que suspender seus móveis para evitar maiores perdas. Os bairros afetados, até então, são o Centro, Geni Nunes e Pelé Campos.

- Publicidade-

O açude da Praça do Taveira transbordou, deixando parte da Rua Marechal Deodoro encoberta. A Defesa Civil monitora a situação juntamente com o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC).

O Coordenador de Defesa Civil Municipal, sargento Onacélio, informou que está sendo feito um relatório minucioso dos danos e das possíveis causas do evento para encaminhar às autoridades competentes, a fim de evitar ou mitigar a recorrência de tais eventos.

Além disso, o alto índice de chuvas, contribuiu para elevação do nível do Rio Envira, atingindo 11,08m às 9h deste domingo. Com essa marca, o manancial mais uma vez ultrapassou a cota de alerta que é 11 metros.