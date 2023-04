Em abril, show cover do Legião Urbana acontece em Rio Branco; saiba mais

O Legião Urbana, é uma banda de rock que marcou não somente os anos 80, como impacta, influencia e faz parte da cultura brasileira até os dias de hoje. É a partir desse marco que na cidade de Rio Branco, um evento para relembrar a banda é promovido neste mês de abril.

“Quem um dia irá dizer” é o nome da festividade promovida pela Brac Eventos, que tem Brunno Damasceno como atração, cantando Legião Urbana com Judson Avelino e banda.

“Tá de volta mais uma homenagem à Legião Urbana. Essa é a terceira apresentação do show, as duas anteriores foram um sucesso e a gente espera você para essa noite incrível”, disse a organização do evento.

O evento acontece na Confraria, no sábado (29), a partir das 20h. Antes, ainda haverá o pré-show com Pedro Arco. Informações de vendas de mesas e ingressos pelo telefone (68)992198805. São mesas e ingressos limitados.