Em área nobre, homem mora em parada de ônibus e ganha presentes de moradores: “Minha páscoa tá boa!”

Paulo Renato Correia, natural de Porto Alegre, tem morado em uma parada de ônibus, em um dos bairros mais nobres, na região do Portal da Amazônia, em Rio Branco (AC). Após ser impedido de permanecer na parada próximo a Havan, o homem encontrou refúgio nas proximidades de um condomínio situado no Portal da Amazônia.

Os moradores ficaram solidários e doaram uma rede para que Paulo pudesse descansar, água, comida e até uma caixa de chocolate. Também ajudaram a custear alguns exames médicos que ele precisa fazer para tirar suas carteiras.

Do Rio Grande do Sul, o morador da parada de ônibus contou que trabalhava como jardineiro, em Manaus, antes de chegar ao Acre, há um ano. No entanto, sem referências, ele não conseguiu um emprego em Rio Branco. Apesar da situação pela qual enfrenta, Paulo ganhou os moradores do condomínio de luxo com sua boa energia.

“Eu ficava próxima a Igreja da Havan, mas o segurança disse que eu não poderia ficar ali, aí eu encontrei esse local para permanecer. Estou recebendo ajuda do povo do condomínio que me deram uma rede, inclusive, que estão me ajudando e que até vão pagar alguns exames de saúde. Eu preciso de um laudo médico para retirar a minha carteira de ônibus. O povo aqui tem sido muito legal comigo, ganhei almoço e até chocolate. Minha páscoa está sendo boa”, afirmou.