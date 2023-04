Em Brasília, Fernanda Hassem apresenta plano para reconstrução de Brasiléia após alagação

Nesta quinta-feira (13), a prefeita Fernanda Hassem, juntamente com o senador Alan Rick, o presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, e a chefe de Gabinete, Suly Guimarães, estiveram no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) em Brasília.

Lá, a prefeita se reuniu com o ministro Waldez Góes e o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Wolnei Wolf Barreiros, onde apresentou o Plano de Reconstrução e Restabelecimento de Brasiléia, após alagação do Rio Acre que atingiu mais de 8.940 pessoas no mês passado.

Na oportunidade, foi entregue o Plano para os deputados Eduardo Velloso e Zezinho Barbary.

A prefeita Fernanda Hassem e equipe cumprem agenda oficial na Capital Federal desde o início da semana, com ministros do Governo Federal, Senadores e deputados federais. “Estamos com várias agendas em Brasília, articulando investimentos e recursos para reconstruir a nossa querida Brasiléia. Estou visitando todos os oito deputados federais e os senadores e entregando o Plano de Reconstrução. Em nosso relatório está incluída recuperação e pavimentação de ruas, construção de moradia, construção do centro administrativo na parte alta da cidade. Em 11 anos essa é a terceira alagação que o município de Brasiléia enfrenta, enquanto prefeita e todas as instituições estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar a população de reerguer”, disse Fernanda Hassem.