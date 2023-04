Em Brasília, Fernanda Hassem representa gestores do Acre em reunião sobre embargos do Ibama

A prefeita Fernanda Hassem foi a única gestora do Estado do Acre a participar nesta quarta-feira (12), de agenda com as bancadas do Acre, Rondônia e Amazonas, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Em pauta, tratativas sobre embargos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), assunto importante para os produtores do Estado, onde o setor produtivo vive momento delicado devido centenas de propriedades rurais terem suas áreas embargadas por desmatamento.

- Publicidade-

De acordo com Fernanda Hassem, o momento é de tentar buscar alternativas. “Não posso ficar omissa a essa causa, sou a favor da preservação do meio ambiente, mas a mão do Estado não pode pesar nos pequenos, sem que haja uma alternativa e sem regularização fundiária justa”, afirmou.

Ainda em agenda na capital federal, Fernanda Hassem foi recebida por parlamentares acreanos, como o senador Márcio Bittar, deputados federais Coronel Ulysses e Antônia Lúcia, além de ministros do governo.

Na oportunidade, a gestora pediu apoio no sentido de viabilização de recursos para reconstrução e reestabelecimento dos nove bairros afetados pela enchente em Brasiléia.