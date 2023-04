Em Brasília, Zequinha trata situação da BR-364 o alto custo das passagens aéreas

Durante reunião com a bancada federal acreana em Brasília, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima tratou sobre a recuperação da BR 364, o alto custo das passagens aéreas, regularização fundiária e recursos para a saúde.

Sobre a BR 364, Zequinha disse ser necessária uma flexibilização nas regras de licitação, tendo em vista as especificidades da região amazônica e a importância da rodovia para a manutenção da integração da região do Juruá com o restante do país.

“Da forma como estão essas regras, nunca vai parecer empresa para participar de uma concorrência. É preciso abrir exceções para essa BR. É preciso pautar esse assunto também dessa maneira. Não basta ter o recurso, é preciso atualizar os valores da tabela. No formato atual de regras vamos continuar com essas licitações sendo desertas e aquela região não pode ficar isolada”, disse.

Em reunião no DNIT, Zequinha agradeceu pela atenção do órgão para com a situação da BR 364. “Saio daqui aliviado, pois sei do problema que a BR 364 nessas condições causa à nossa região do Juruá, tudo chega pela BR, quando está crítico, tudo inflaciona. Então aqui pude tomar conhecimento dos encaminhamentos práticos que estão sendo dados pelo DNIT para tirar nosso povo do isolamento”, disse Zequinha na presença do presidente do DNIT Fabrício de Oliveira Galvão.

Além da questão mais urgente da BR 364, Zequinha tratou ainda sobre o alto custo das passagens aéreas. “Uma passagem aérea entre Cruzeiro do Sul e a capital Rio Branco chega a custar até 3 mil reais, sem contra que não temos mais voos diários”, disse.

Zequinha também trouxe uma preocupação quanto a alocação de recursos para a atenção básica.

“Muitos dos parlamentares da legislatura anterior não alocaram dinheiro para que a gente pudesse garantir o piso da atenção básica da saúde, os municípios têm muitos postos e cabe aos parlamentares definir se vão alocar recursos para essa finalidade. A maioria não botou dinheiro e sem ele os postos de saúde fecham”, explicou.

O coordenador da bancada, Senador Alan Rick ouviu atentamente às demandas e disse que já há muita coisa sendo encaminhada pela bancada. Também afirmou que, mesmo sendo oposição ao atual governo federal, não haverá problema em tratar com o presidente e seus ministros as questões referentes às demandas do estado.

“Foi uma reunião muito positiva. Os prefeitos colocaram suas demandas, principalmente sobre a BR 364, e também sore regularização fundiária, e os altos custos das passagens aéreas. A bancada está tratando junto ao DNIT e Ministério dos Transportes. Também já aloquei emenda no valor de 5 milhões de reais para regularização fundiária”, disse.

“Quanto ao assunto do alto custo dos voos, tivemos reunião com as empresas aéreas cobrando um voo diário”, disse.

O senador também fez questão de frisar que divergências políticas-partidárias não serão impeditivas para tratar dos assuntos com o governo federal.

“Sem problema nenhum. Parlamentares que quiserem irão os que não se sentirem à vontade não irão. Sou oposição ao governo Lula, mas o que for importante vamos votar a favor, sou a favor de desenvolvimento do Brasil e do Acre”, concluiu o senador.