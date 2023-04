Em clássico movimentado, Atlético bate Independência de virada no Florestão

Em um clássico muito disputado, o Atlético venceu o Independência por 3 a 1, de virada, na tarde deste domingo, 16, no Florestão, e começou a caminhada para tentar o título do Campeonato Estadual com um grande resultado. Leandro Bahia (2) e Jefinho fizeram os gols do Galo enquanto Tanque anotou para o Tricolor.

Decidido nos detalhes

O Independência começou melhor a partida e abriu 1 a 0 após a falha na saída de bola do Atlético. Ainda no primeiro tempo, Leandro Bahia empatou.

Na segunda etapa, o Atlético fez 2 a 1 e ainda perdeu uma penalidade com Ciel. Nos acréscimos, Jefinho aproveitou um contra-ataque e fechou o marcador.

Ciel expulso

Em lance “infantil” e com jogo decidido, Ciel empurrou o lateral Yago e o árbitro Antônio José Moreno entendeu como agressão e mostrou o cartão vermelho para o capitão do Galo.

Grande estreia

O goleiro Evan, do Atlético, realizou uma grande estreia e foi decisivo para o triunfo da equipe.

Tricolor perdido

O segundo tempo do Independência foi desastroso. O técnico Eric Rodrigues realizou mudanças equivocadas e o Tricolor, favorito, acabou sendo derrotado.

Próximos confrontos

São Francisco x Humaitá

Rio Branco x Atlético

Na quarta, 19, a partir das 15 horas, no Florestão

Leandro Bahia marcou duas vezes e foi um dos destaques da vitória do Galo/