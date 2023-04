Em clima de emoção, fiéis seguem rumo à concentração para a Procissão de Cristo Morto

Na tarde desta Sexta-feira Santa (7) uma forte chuva caiu sobre Rio Branco. No entanto, nem as condições não favoráveis do tempo fizeram com que os fiéis da Igreja Católica desistissem de participar da grande procissão de Cristo Morto, que acontece no Centro da cidade.

Imagens mostram fiéis da paróquia Santa Cruz, localizada no loteamento Novo Horizonte, em procissão pela Avenida Antônio da Rocha Viana, rumo à catedral Nossa Senhora de Nazaré, local de concentração das demais paróquias da capital para a procissão de Cristo Morto.

A caminhada acontece em tom de emoção, com orações e cantos de louvores.

A tradicional procissão de Cristo Morto, volta após três anos, quando foi cancelada devido à pandemia do Covid-19. Passará pelas principais ruas do centro da cidade e culminará com a encenação da Paixão de Cristo, no Palácio Rio Branco, logo mais, às 18h.