Em Cruzeiro do Sul, mulher passeia com quati e cena cai na graça de internautas

Uma cena para lá de inusitada circula nas redes sociais de uma moça passeando com um quati no centro comercial de Cruzeiro do Sul – Acre. No estilo pet, o quati – em uma parada e outra – aproveitava para sentir novos cheiros e sensações, enquanto atravessa a faixa de pedestres.

A cena foi registrada na tarde desta sexta, 28, por populares e caiu na graça dos internautas. Embora muitos tenham tenham repudiado e até alertado a dona do “pet” quanto aos riscos de ser penalizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), uma vez que o quati é um animal silvestre, pois não deveria estar sendo criado em cativeiro.

Em alguns comentários, os internautas chamam a mulher de “Luiza Mel” a defensora dos animais. Enquanto em outros, internautas aproveitaram para marcar o perfil oficial da Luiza Mel alertando – a para que tomasse as medidas necessárias na defesa do quati.

Ficou curioso, acessa e confere: