Em Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima tem aprovação de 57% da população, diz Data Control

O Instituto Data Control divulgou uma pesquisa na tarde desta terça-feira (04) para medir a aprovação de diversos prefeitos do interior e da capital do Acre.

No Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima (PP), nome forte do governador Gladson Cameli no município, teve um gestão aprovada em mais de 57% pela população cruzeirense.

- Publicidade-

A pesquisa foi feita entre 23 de março e 01 de abril, logo na semana em que o município foi castigado pela cheia do Rio Acre. A margem de erro é de 3% para mais ou menos e o nível de confiança para a pesquisa é de 95%. Foram ouvidas 1.402 pessoas no Acre.

A gestão de Zequinha é considerada ótima por 5,3% da população, 23,3% acham boa e 29% consideram regular. O prefeito é desaprovado por menos da metade dos cruzeirenses. Apenas 36,3%.

Veja os números completos: