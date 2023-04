Em entrevista, prefeita fala sobre os 110 anos de Tarauacá e lança programação

A Prefeitura de Tarauacá anunciou, na manhã desta quinta-feira (20/04) as atrações principais que estarão no aniversário da cidade 110 de anos do município, comemorado no dia 24 de abril, mas que as festividades serão iniciadas nesta sexta-feira (22).

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet conversou com a prefeita do município, Maria Lucineia, que falou sobre as comemorações e a realização do mandando. Ao vivenciar o terceiro ano de seu mandato, a prefeita afirmou estar feliz e orgulhosa em poder comemorar os 110 anos de sua cidade natal como Chefe do Executivo.

“Eu sou uma apaixonada pela cidade em que nasci e sempre vivi. Manifesto aqui primeiramente o orgulho de ser cidadã tarauacaense a qual por nada trocaria, onde contribuo com o meu trabalho para fazer desta cidade um lugar ainda melhor para se viver e ser feliz.”, declarou a prefeita.

“Sinto imensurável orgulho de nossa cidade, de suas belezas e histórias incomparáveis. Tarauacá é, acima de tudo, um lugar de gente de bem, acolhedora, amiga. Nossa amada Tarauacá está em um processo de desenvolvimento contínuo. Sei que não sou a única a me orgulhar de morar aqui. Por isso, divido essa alegria com todos vocês que se sentem da mesma forma. Sei que todos os Tarauacaenses, nascidos nessa terra ou aqueles que a adotaram como sua cidade, zelam por ela e a defendem, e é em respeito a isso continuarei, junto com o meu vice Maranguape, amando e trabalhando por esta cidade. São 110 anos de história da nossa Tarauacá, e eu muito me alegro em fazer parte desta história”, completou ela.

A coluna Douglas Richer traz a programação completa dos 110 anos de Tarauacá. Confira: