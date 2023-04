Em meio à alagação, idoso de 80 anos é resgatado em cadeira de rodas; VÍDEO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre divulgou nesta segunda-feira (02), em suas redes sociais, um resgate emocionante de um idoso de 80 anos no bairro Boa União, Baixada da Sobral.

O homem, aparentemente sem conseguir andar, foi retirado de sua casa, em meio a alagação, em uma cadeira de rodas e colocado na embarcação.

A família do idoso também foi retirada do local. Todos foram levados para um local seguro.

Veja o vídeo:

O Rio Acre segue baixando em Rio Branco, é o que aponta a medição feita pela Defesa Civil às 15h desta segunda-feira. O afluente atingiu a marca dos 17,68 cm em Rio Branco – 1 centímetro a menos do registrado às 12h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), mais de 20 mil pessoas foram atendidas, 3,6 mil estão desabrigadas e 11,8 mil estão desalojadas.