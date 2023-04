Em nota, ISE diz que PM está empenhada na recaptura dos 3 adolescentes que fugiram no Acre

Na noite da última sexta-feira (21), três adolescentes fugiram do Centro Socioeducativo (CS) Juruá, localizado em Cruzeiro do Sul. Em nota, o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) informou que a Polícia Militar do Acre (PMAC), em conjunto com a Gerência de Segurança do ISE está empenhada na recaptura dos adolescentes.

Além disso, foi determinado a imediata instauração de procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias da fuga. “Por fim, ressaltamos que as equipes empregarão esforços na melhoria e aprimoramento dos procedimentos de segurança a fim de evitar novos incidentes”, diz trecho da nota.

Nota pública

Mário Cesar Souza de Freitas

Presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre