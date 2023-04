Em novo depoimento, Daniel Alves admite penetração com consentimento

Na manhã desta segunda-feira (17/4), o lateral Daniel Alves prestou um novo depoimento sobre a acusação de estupro que ocorreu numa boate em Barcelona. O brasileiro está preso desde janeiro.

Na ocasião do novo depoimento, Daniel Alves pediu para falar com a juíza. Na sessão com a Promotoria, o jogador admitiu que houve penetração na vítima, mas que foi algo consensual.

O jogador alegou ter mentido em juízo porque queria ocultar de sua então esposa, Joanna Sanz, a infidelidade. Entretanto, como a modelo pediu o divórcio após ele ser preso, não havia mais motivos para mentir.

Vale ressaltar que, em depoimentos prestados anteriormente, o jogador primeiramente alegou que não conhecia a vítima. Em outra ocasião, afirmou que houve relação sexual oral, mas com consentimento da vítima. Agora, mudou novamente a versão e apontou que a penetração aconteceu.

O depoimento ocorreu após Daniel Alves pedir para falar novamente com a juíza. O pedido foi formalizado por seu advogado, Cristóbal Martell, e teve duração de 20 minutos. Agora, cabe à juíza responsável pelo caso decidir se tornará Daniel Alves réu ou não.

Relembre o caso

Daniel Alves é acusado de agressão sexual. O crime teria acontecido entre os dias 30 e 31 de dezembro na boate Sutton, em Barcelona.

Ele teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro, após dar depoimento sobre o caso. A decisão foi tomada depois que o Ministério Público da Espanha pediu a prisão preventiva do jogador, sem direito a fiança.

No mesmo dia, o Pumas, clube mexicano que Daniel Alves estava defendendo, anunciou que o contrato havia sido rescindido por justa causa.