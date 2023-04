Em podcast, Gladson fala de parceria com Elon Musk que permitirá monitorar o Acre

Durante o Govcast, programa do Governo do Estado, que foi ao ar na última sexta-feira (14), o governador Gladson Cameli falou sobre a parceria com o empresário e filantropo, Elon Musk, para realizar ações de monitoramento no Acre.

Cameli conta que o projeto utilizará um satélite desenvolvido por Musk para buscar resolver o problema de internet no Estado.

“Vamos utilizar um dos satélites criado por ele, unindo o útil ao agradável, por um preço baixo, e vamos tentar usar esse satélite para resolver o problema de internet em todo o Estado. Vamos também usar as informações para monitoramento, para que o estado cresça”, ressalta o governador.

A parceria com a Starlink, empresa que faz parte da SpaceX (companhia espacial) e oferece internet banda larga via satélite de baixo custo, vai colaborar para que sejam realizadas ações de monitoramento da floresta amazônica, além de levar internet para milhares de pessoas em todo o Acre.

Quem é Elon Musk?

Elon Musk é um empreendedor sul-africano (com cidadanias canadense e norte-americana) mundialmente conhecido por fundar e liderar empresas como SpaceX, Tesla, Hyperloop, Neuralink, Startlink, The Boring Company, SolarCity e, anteriormente, o Paypal.

Musk é reconehcido dos maiores inventores e empreendedores do século XXI, com atuação em diversas áreas, como produção de energia limpa, internet, desenvolvimento de projetos aeroespaciais, inovações automobilísticas, pesquisas na área de inteligência artificial e neurotecnologia.

A formação de Elon Musk é voltada para a área de tecnologia e financeira: ele formou-se em física, possuindo também graduação em economia. A diversificação de áreas de atuação em que Elon Musk participa, desde o início dos anos 2000, contribuíram diretamente com seu sucesso no mundo dos negócios.

Além de ser tratado com status de celebridade, o empreendedor está na lista das pessoas mais ricas do mundo em segundo lugar, perdendo apenas para Bernard Arnault. A fortuna de Elon Musk é estimada em US$ 180 bilhões de dólares, segundo o ranking da Forbes de 2023.

