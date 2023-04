Em poucas horas, Rio Acre seca mais 13 cm e se distancia da cota de alerta

Na medição das 09h desta terça-feira (11), o nível do Rio Acre atingiu 12,70 metros, segundo a Defesa Civil de Rio Branco. Mais cedo, o afluente havia amanhecido com 12,83 metros, portanto, houve uma vazante de 13 cm em apenas três horas.

Com as vazantes recentes, os abrigos montados em algumas escolas para receber as famílias atingidas pelas enchentes começaram a ser desmontados na última segunda-feira (10).

De acordo com a Defesa Civil, a desmobilização dos abrigos se dará pelo fato de o Rio Acre está abaixo da cota de transbordamento, que é de 14 metros. Diante disso, já é possível que as famílias retornem para suas casas.

A intenção é que até terça-feira (11) todos os abrigos sejam desmobilizados e as escolas possam se organizar para o retorno das aulas, previsto para a próxima segunda-feira (17).