Em Rio Branco, 7 Uraps estão fechadas e outras 3 estão com horário estendido; veja quais

Aumentou para sete as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e Unidades de Saúde da Família que estão fechadas por conta da enchente em Rio Branco. Para atender a demanda de atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde da capital estendeu o horário de funcionamento de três Uraps até as 22h a partir desta segunda-feira (3).

As unidades que irão funcionar em horário estendido, das 7h às 22h, com médicos e policiais cedidos pelo Governo do Estado são:

Urap Maria Barroso

Urap Cláudio Vitorino

Urap Roney Meireles

Já as unidades fechadas por conta da enchente do Rio Acre, são:

Urap Augusto Hidalgo de Lima, no bairro Palheral

Urap Eduardo Assmar, no bairro Quinze

USF Triângulo Novo

USF Belo Jardim 3

USF Aeroporto Velho

USF Mário Maia, no bairro Cidade Nova

Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto

Segundo a Semsa, a decisão de deu pelo fato de que as unidades foram tomadas pelas águas, impossibilitando de continuar os trabalhos.

Em Rio Branco, o Rio Acre tem oscilado e na última medição registrou 17,70 metros. Ao todo, 41 bairros da zona urbana de Rio Branco atingidos pela cheia do afluente.