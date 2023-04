Em Sena Madureira, quadra de Esportes está abandonada; moradores cobram prefeito

A única quadra de esportes do bairro Eugênio Areal (invasão da xiburema), em Sena Madureira, encontra-se praticamente em estado de abandono. As traves de ferro estão quebradas, alambrados danificados, dentre outros problemas verificados no local.

Na Câmara Municipal, o vereador José Costa (PTB) já denunciou o problema e cobrou uma solução junto ao prefeito Mazinho Serafim (UB), entretanto, até a presente data nada foi feito.

A própria comunidade do bairro Eugênio Areal também vem fazendo reivindicações nesse sentido, mas não está sendo ouvida. “Aqui se encontra um descaso total. Gostaríamos que os nossos representantes tomassem uma atitude e não aparecessem aqui somente para pedir votos. Os nossos jovens merecem um local digno para praticar o esporte”, comentou o morador Antônio Gomes de Freitas.

Mesmo com as condições precárias, crianças e jovens frequentam a quadra diariamente já que não existe no bairro outra opção para a prática esportiva.