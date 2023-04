Em uma boa partida, São Francisco e Galvez empatam no Florestão

Mesmo classificados para o segundo turno, São Francisco e Galvez empataram por 2 a 2 neste sábado, 8, no Florestão, em um dos melhores jogos do Campeonato Estadual. O Imperador abriu 2 a 0 no placar com gols de Pedro, mas os Católicos conseguiram o empate com Tonho Cabañas e Giovani Silva.

O São Francisco terminou com a primeira colocação do grupo B com 10 pontos e o Galvez foi o 2º com 8.

- Publicidade-

Prévia do returno

Depois de um primeiro tempo “calmo”, São Francisco e Galvez fizeram uma segunda etapa bastante “pegada” e com muita reclamação. A partida acabou sendo uma prévia da disputa do segundo turno quando o título vai ser definido.

Pedro amplia artilharia

Com os dois marcados, o atacante Pedro chegou aos 9 e é o artilheiro isolado do Acreano de 2023.

Galvez quer reforços

A diretoria do Galvez deve ir ao mercado em busca de um goleiro, um lateral direito e um meia para disputa do segundo turno. O elenco reapresenta-se ao técnico Kinho Brito na segunda, 10.

Erismeu pede um meia

Após o duelo contra o Galvez, o técnico Erismeu Silva admitiu a necessidade da contratação de um meia para o segundo turno do Estadual.

“Precisamos trazer esse atleta para qualificar o nosso elenco. Quero lutar pelo título”, declarou o treinador.

Próximo jogo

Independência x Plácido de Castro

Na segunda, 10, a partir das 16 horas, no Florestão