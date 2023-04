Empresário acreano compra internet via satélite do bilionário Elon Musk 

Uma empresa de publicidade e propaganda do Acre adquiriu a internet via satélite Starlink, um produto da Spacex, do multibilionário Elon Musk. O hardware chegou diretamente dos Estados Unidos.

A internet banda larga de alta potência funciona mesmo em regiões mais remotas e é um dos produtos mais modernos no mercado atualmente, os satélites colocados em órbita formam uma rede ampla e alta capacidade, atingindo regiões que as operadoras atuais de telecomunicação ainda não alcançam.

- Publicidade-

Até agosto de 2022, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eram os estados nacionais que já tinham acesso à internet da Starlink, mas agora essa novidade chegou também ao Acre.

O cliente recebe o kit e é responsável por fazer a instalação do produto. A Starlink dispõe de um aplicativo que ajuda o cliente durante todo o processo, através dele é possível identificar os melhores ângulos para o satélite. Além disso, não há um tempo mínimo de contrato, ou seja, o cliente pode fazer o cancelamento quando quiser.