EMURB abre processo seletivo com 341 vagas; confira

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB abre Processo Seletivo que tem objetivo de preencher 341 vagas e formar cadastro reserva em inúmeros cargos.

As vagas são para: Apontador (25); Auxiliar de Mecânico (2); Auxiliar de Topografia (4); Auxiliar Operacional de Serviços Diversos/Trecho Terraplanagem (130); Auxiliar de Serviços Gerais/Limpeza e Conservação Predial (12); Operador Compactador de Solo e Percussão (25); Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (30); Borracheiro (1); Carpinteiro (2); Eletricista de Autos (1); Eletricista Predial (1); Encanador (18); Encarregado (25); Ferreiro/Armador de Ferragem (2); Lavador (1); Lubrificador (2); Mecânico de Máquinas Pesadas (4); Mecânico de Veículo Leve (1); Motoboy (2); Motorista de Caminhão Espargidor Toco (2); Motorista de Caminhão Toco (5); Motorista de Carreta (1); Motorista de Comboio (1); Motorista de Veículo Leve (1); Operador de Caminhão Espargidor (2); Operador de Escavadeira Hidráulica (2); Operador de Mesa Vidroacabadora (2); Operador de Mini Pá Carregadeira (2); Operador de Motoniveladora (3); Operador de Pá Carregadeira (3); Operador de Retroescavadeira (3); Operador de Rolocompatador Liso (4); Operador de Rolo Compactador Pé de Carneiro (2); Operador de Rolo Pneumático (1); Operador de Trator de Esteira (2); Operador de Trator de Pneu (2); Operador de Usina de Asfalto (1); Operador de Vidroacabadora (2); Pedreiro (6); Pintor Predial (1); Soldador (1); Topógrafo (2); Auxiliar de Abastecimento (2).

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha escolaridade entre níveis fundamental incompleto ou médio incompleto. O valor da remuneração será de R$ 1.302,00 a R$ 3.013,92.

As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas via site da Prefeitura de Rio Branco, a partir do dia 19 a 26 de abril de 2023 até às 23h59.

Da Seleção

Os candidatos passarão por análise de currículos. Para todos os cargos será atribuído a pontuação de 100 pontos para a experiência no cargo específico, e horas dos certificados.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por período igual. Para mais informações acesse o edital completo em nosso site.

