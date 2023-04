Enchentes causam grande engarrafamento no centro de Rio Branco

Nesta segunda-feira (3), grande parte da população de Rio Branco se deparou com o engarrafamento de trânsito, principalmente próximo ao centro da cidade, onde alguns pontos permanecem interditados em razão das enchentes.

Em entrevista ao ContilNet, o Superintendente do Departamento Municipal de Transporte em Rio Branco (RBtrans), Benicio Dias, informa que esses engarrafamentos em vários pontos da cidade se devem em razão da interdição dos principais acessos ao Segundo Distrito.

A Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, e a Ponte de Concreto, Coronel Sebastião Dantas, duas das principais vias de acesso do Primeiro ao Segundo Distrito, permanecem sem trânsito.

O superintendente alertou que muitas pessoas pegam a rota da Amadeu Barbosa como alternativa, mas também orientou que utilizassem a Terceira Ponte, pela BR-364, como uma forma de evitar tumultos no trânsito.

Benicio Dias ainda explicou que as equipes da RBtrans e do Detran estão atuando no monitoramento, principalmente durante esse período que o Acre passa por conta das enchentes, e as vias de acesso devem ser liberadas assim que as águas baixarem.