Enchentes, cinema acreano e antecipação do décimo; confira as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

- Publicidade-

SEGUNDA-FEIRA

VÍDEO: casa de prefeita no Acre é invadida por enchente: “Na correria, não salvei nada”

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, teve sua casa atingida pela alagação do Rio Acre. Em um vídeo, publicado nas suas redes sociais, Fernanda Hassem aparece em frente à sua casa, com água até a cintura, mostrando a situação em que se encontra.

Falso médico do Acre recebeu mais de meio milhão como funcionário-fantasma e posava com famosos

Acusado de traficar mulheres no Acre, o falso médico Thiago Celso Andrade Reges, de 36 anos, continua repercutindo em sites nacionais. A mais nova polêmica aponta que o falso médico recebeu mais de meio milhão de reais como funcionário-fantasma no Ceará, estado em que foi preso.

TERÇA-FEIRA

Governo do Acre decide antecipar parcela do 13º e um terço de férias

O governador Gladson Cameli deve publicar no Diário Oficial do Estado (DOE), até está quarta-feira (28), o decreto que antecipa a primeira parcela do 13º salário e um terço das férias dos servidores públicos do Acre.

A informação foi dada pelo chefe da Casa Civil, Jhonatan Donadoni, em coletiva à imprensa realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Série de Xuxa no Acre mostra imagens inacreditáveis e traz polêmica sobre construção de estrada

A apresentadora Xuxa Meneguel esteve em julho de 2022 em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, para as filmagens da série Tarã, da Disney Plus. Xuxa ficou uma semana em Cruzeiro do Sul – onde gravou parte da série Tarã, que trata do tema ambiental com personagens de todas as raças.

QUARTA-FEIRA

Rio Acre sobe mais 2 cm em poucas horas e águas invadem Gameleira; FOTOS

O Rio Acre continuou subindo em Rio Branco, é o que mostrou a medição das 9h da última quarta-feira (29) feita pela Defesa Civil. O afluente chegou a marca dos 17,02 m.

Às 6h, o rio registrava 17 m. A cota de transbordamento é 14 m.

Folha de S. Paulo diz que Acre é um estado que ‘mal sabemos que existe’ em crítica sobre filme

O jornal Folha de São Paulo lançou uma crítica na manhã desta quarta-feira (29) ao filme acreano “Noites Alienígenas”, que já está nos cinemas de todo o Brasil. A obra é do produtor Sérgio de Carvalho e conta com um elenco de peso formado por Gleici Damasceno e o ator Chico Diaz.

QUINTA-FEIRA

Coberto por lama, homem é encontrado morto dentro de casa após vazante do Rio Acre

A Polícia Militar recebeu um chamado, na manhã desta quinta-feira (30), sobre um corpo encontrado por moradores e familiares de um homem identificado como Osvaldo Ribeiro Maia, de 74 ano, taxista aposentado.

O homem que morava sozinho em uma casa localizada às margens do Rio Acre e teria se recusado sair do lugar quando as águas começaram a subir na última semana.

Em Rio Branco, mototaxista é alvejado com sete tiros e fica em estado gravíssimo

O mototaxista José Cleidemar Martins Campos, 39 anos, conhecido popularmente como Jurema, foi ferido com sete tiros no início da noite desta quinta-feira (30), na rua Juricaba, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Cleidemar é mototaxista legalizado e estava voltando para casa quando resolveu parar em um mercantil onde compraria e levaria alguns alimentos para a casa dele. Quando o profissional montou na motocicleta, foi rendido por três criminosos que chegaram a pé e o profissional já levantou a mão.

SEXTA-FEIRA

VÍDEO: BR-364 aparta mais uma vez e Acre fica isolado do restante do país

O trecho que havia sido interditado há algumas semanas entre Extrema e Vista Alegre do Abunã, na BR-364, dividindo o Acre do restante do país, via terrestre, voltou a apartar, de acordo com um vídeo enviado à reportagem do ContilNet.

“Infelizmente, mais uma vez, galera. Apartou de novo”, diz a pessoa que gravou o vídeo.

Condenado a mais de 156 anos, matador de facção foge de presídio no Acre

O assassino em série Ivan de Souza Silva, conhecido como “Asfarc”, fugiu do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, no último sábado (25), em Rio Branco.

Ele foi condenado em processos diferentes por homicídio. “Asfarc” foi sentenciado a mais de 100 anos de prisão pelo assassinato dos jovens Fernando Nascimento da Silva e Cristina Reis de Souza, além de ser condenado por outros três assassinatos.