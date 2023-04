Enchentes do Acre são destaque no Greenpeace e ONG pede urgência em novo plano

As enchentes dos igarapés e Rio Acre, que têm assolado Rio Branco desde o final de março, chamaram a atenção do Greenpeace Brasil, organização global e independente que atua para defender o meio ambiente, protegendo os ecossistemas e a biodiversidade.

Em publicações no Twitter, a ONG questiona o poder público sobre a situação e pede medidas de adaptação. Como medida para tentar resolver a questão, o Greenpeace pede que o Governo Federal revise e coloque em prática o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNAMC) em conjunto com o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres.

🚨ALERTA🚨 Desde o final de março, a cidade de Rio Branco no Estado do Acre tem enfrentado chuvas fortes acima do esperado para o mês inteiro. Isso tem impactado diretamente cerca de 32 mil pessoas, com níveis dos rios ultrapassando a cota de alerta de 14 metros! Segue o 🧵 https://t.co/CleeUNjsr2 — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) April 4, 2023

- Publicidade-

A organização cita, ainda, dados do próprio Governo do Estado, que apontam para um déficit de 24 mil unidades de habitação. Outro número alarmante é o fato de que 14 mil pessoas vivem em áreas de risco.

O plano de adaptação deve permitir que as populações vulneráveis tenham direito à cidade e mecanismos de resiliência.