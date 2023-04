Engarrafamento quilométrico é registrado na 4ª ponte de Rio Branco

Com a interdição das Pontes Juscelino Kubitschek (Metálica) e Coronel Sebastião Dantas (Concreto), o único acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco está sendo feito pelas 3ª e 4ª ponte, na Via Verde e Avenida Amadeu Barbosa.

Porém, o ContilNet registrou que na manhã desta segunda-feira (03), motoristas que buscavam acesso ao Centro de Rio Branco através da 4ª ponte, enfrentaram um engarrafamento quilométrico na Avenida Amadeu Barbosa.

De acordo com informações, alguns motoristas passaram quase 20 minutos parados no engarrafamento. Nas primeiras horas do dia, no horário de pico das 07h, a fila de congestionamento iniciava na rotatória da entrada do Estádio Arena da Floresta até ao final da ponte, na entrada do bairro Habitasa, que segue interditada por conta da enchente.