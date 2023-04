“Errei”, diz miss que perdeu título após ser filmada em briga; VÍDEO

Thayssa Florindo, de 20 anos, que perdeu título de miss após vídeo em que participa de uma briga viralizar, se pronunciou nas redes sociais. “Sei que errei? Errei. Óbvio que errei. Mas estou bem e minha consciência está bem tranquila diante de várias coisas”, disse.

Diante da repercussão do caso, ela perdeu o título de Miss Iúna 2022. Ela também disputava o concurso Miss Universo Espírito Santo 2023 e acabou desclassificada. No vídeo, a jovem diz: “Desci o pau nela mesmo”.

- Publicidade-

Como mostrou o BHAZ, parceiro do Metrópoles, depois da briga, a mulher que afirma ter sido agredida por Thayssa teria entrado em contato com a organização do concurso para questionar a postura da jovem.

Veja o vídeo que viralizou nas redes sociais:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Ela nega as agressões

Em entrevista ao G1, porém, Thayssa disse que o que declarou no vídeo foi dito em um momento de raiva e negou ter agredido a mulher. “Foi um momento de raiva. Soltei aquela frase no final do vídeo porque estava muito nervosa por ver a situação toda”, disse.

“Ela tentou vir e tirei ela de perto de mim. A unha dela chegou a me dar uma arranhada, mas foi isso que aconteceu. Em momento nenhum fui para o chão bater nela e brigar com ela. Só fui desclassificada [do concurso] pela minha fala no final do vídeo”, completa.

De acordo com a jovem, quem aparece no vídeo agredindo a mulher é uma amiga. “Essa pessoa que está brigando com ela no chão é uma colega minha. Ela virou e falou assim: ‘não briga por causa de macho’. No que ela falou isso, ela [ a outra mulher] foi e deu um tapa na cara dessa colega minha. Aí as duas começaram a brigar”, afirmou ao G1.