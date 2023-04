Escola de Música do Acre abre mais de 600 vagas; saiba como se inscrever

Nesta terça-feira (18), foi publicado no Diário Oficial o edital para preenchimento de novas vagas da Escola de Música do Acre (Emac). Ao todo, serão ofertadas 610 vagas para diversas categorias que a instituição oferece.

Neste ano letivo, a Escola de Música do Acre oferece formações nas áreas de musicalização infantil, violão, ukulelê, canto, violino, contrabaixo, piano/teclado, bateria, guitarra e teoria musical para músicos profissionais.

Os estudantes de escolas públicas terão prioridade na seleção, mas membros da comunidade também podem participar. “Na parte da noite, destinamos os cursos para a comunidade em geral, sendo obrigatório ter no mínimo 18 anos completos”, informa o coordenador da Emac, Afonso Portela.

As inscrições acontecem nos dias 24 a 28 de abril, de 8h às 12h, e das 14h às 17h30. As ocupações das vagas serão preenchidas por meio de ordem de chegada na Emac. Os alunos de escolas particulares podem procurar a instituição nos dias 3 e 4 de maio para verificar se há vagas no curso que desejam ingressar.

Para a inscrição é preciso apresentar os seguintes documentos: declaração escolar (para estudantes de escolas públicas), foto 3×4, cópia da certidão de nascimento ou RG, cópia do CPF e cópia do comprovante de endereço.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central no Conjunto Tucumã II, em Rio Branco. É possível ter mais informações por meio do número: 3229-4918. O ano letivo da Emac se inicia no dia 8 de maio, e as aulas serão realizadas uma vez por semana, presencialmente.