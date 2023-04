Escolhido por Lula, novo Superintendente do DRT no Acre toma posse nesta terça

Nesta terça-feira, 18 de abril, às 9h30, será realizada a solenidade de posse do novo Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Acre, o auditor-fiscal do Trabalho Leonardo Lani de Abreu. O evento irá ocorrer no Auditório do Ministério Público Estadual.

Natural de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Leonardo Lani possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2003), graduação em Direito pela Universidade Federal da Grande Dourados (2008), mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2006) e é doutorando em Educação no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Paraná.

O novo Superintendente do Trabalho é integrante do quadro da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho desde 2007 e reside no Acre desde 2009, onde já chefiou o projeto de fiscalização da Construção Civil, a Seção de Multas e Recursos e integrou o Grupo Nacional de Trabalho de Combate à Discriminação no Trabalho. Ele também é professor adjunto no curso de Direito da Universidade Federal do Acre, onde leciona disciplinas como Filosofia do Direito e Ética e Prática Jurídica.

Em sua gestão, Leonardo Lani pretende fortalecer as competências da Superintendência Regional do Trabalho, tais como o fomento ao trabalho, emprego e renda, a fiscalização do trabalho, a mediação e arbitragem em negociação coletiva e a orientação e apoio ao cidadão, com vistas a alcançar o trabalho decente, que Organização Internacional do Trabalho – OIT define como aquele “adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna”.

Para ele, o caminho mais seguro para estabelecer o trabalho decente às trabalhadoras e aos trabalhadores no Estado do Acre é o fortalecimento do diálogo social: “Não existe Superintendência do Trabalho sem o trabalhador, nosso parceiro número um. Por isso, pretendo estreitar as relações com as entidades sindicais, incumbidas constitucionalmente de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais das categorias profissionais por elas representadas.

Todavia, também estaremos de portas abertas às empresas, que, a despeito dos obstáculos conhecidos por todos, são importantes geradoras de emprego e renda. Nossa intenção é ajudar na construção de pontes de entendimento entre o capital e o trabalho”, declarou. Mais informações sobre a solenidade de amanhã podem ser obtidas no número (68) 3212-3331.

Serviço: Auditório do Ministério Público Estadual do Acre – Rua Mal. Deodoro, 472, Ipase.