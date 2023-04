Filho de Edmundo Pinto ainda aguarda vaga para cateterismo, no Rio de Janeiro

O filho do ex-governador Edmundo Pinto, Rodrigo Pinto, usou as redes sociais neste domingo, 16, para dar mais detalhes do atual estado de saúde. Rodrigo se encontra internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, no Rio de Janeiro (RJ).

Nas redes, o filho de Edmundo Pinto informa que se encontra estável aguardando uma vaga para fazer o cateterismo, após o exame identificar a gravidade do problema, no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

“Este é o meu segundo infarto, o primeiro ocorrido em 2016 após um impacto na região torácica causando o rompimento da minha artéria coronária direita. Mais notícias minha família irão mantê-los informado. Agradeço a Deus por tudo é que estou pronto para o que der e vier” afirmou.