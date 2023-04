Estado alinha ações para melhor atender famílias atingidas pela enchente no Alto Acre

Após as enchentes, o Acre passará por um momento de reconstrução. Frente a isso, nesta terça-feira, 3, o Estado e as prefeituras do Alto Acre se reuniram para tratar de ações voltadas para a população atingida, no gabinete de crise de Brasileia.

Na ocasião, os prefeitos tiraram dúvidas e deliberaram sobre a implementação de benefícios eventuais, projetos habitacionais, ajuda humanitária e apoio administrativo do Estado.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), gerida por Lauro Santos, prestou informações a respeito do atendimento às pessoas afetadas pelas enchentes e como está sendo realizado o retorno às residências.

“Por determinação do governador Gladson Cameli e pelo bem-estar da nossa população, estamos operando durante e após o descer das águas. O Estado está agindo unido com as demais prefeituras; o apoio mútuo é imprescindível para fazer o bem”, declarou.

Egleuson Santiago, titular da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), também participou e disse: “Ouvimos a real necessidade de todos os municípios afetados e, como Estado, iremos atuar da melhor maneira para garantir o melhor retorno possível das famílias às suas casas”.

Isabela Fernandes, assessora jurídica da Seasd, esclareceu dúvidas quanto à implementação do programa Auxílio do Bem, que objetiva ajudar no retorno às residências e dinamizar o comércio local. O benefício de transferência de renda se destina às famílias residentes em áreas diretamente atingidas por enchentes.

Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia, agradeceu a presença do Estado e afirmou: “O povo acreano é forte. Não podemos deixar que a solidariedade baixe junto com as águas”.