Estado recolhe mais de 11 carradas de entulhos em apenas um dia em Rio Branco

Nesta quinta-feira, 6, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), intensificou o trabalho de retirada de entulhos e limpeza dos bairros atingidos pela alagação, em Rio Branco.

Em apoio às famílias, os trabalhadores do Deracre atenderam os bairros Boa União e Aeroporto Velho, onde foram recolhidos mais de 11 carradas de resíduos volumosos das vias públicas. Todo o material retirado das ruas é encaminhado para o aterro de inertes.

O plano de limpeza é coordenado pelo município, em parceria com o Estado, e conta com o apoio de mais de 15 homens, quatro caminhões (caçamba), uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e um caminhão de carga seca.

“O Estado por meio do Deracre trabalha para manter a cidade e a toda equipe segue firme no trabalho de limpeza de modo a deixar as ruas e avenidas livres da sujeira”, enfatizou o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães.

O governo tem trabalhado para amenizar os estragos causados pela enchente que atinge Rio Branco. Dessa forma, o Deracre levou ajuda humanitária para famílias atingidas do Bairro Triângulo Novo e executou operação de limpeza pós-enchente do Igarapé São Francisco, no Bairro da Paz.

Além disso, uma das medidas do governo foi a assinatura de convênios, por meio do (Deracre), no valor de R$ 1 milhão, com as prefeituras de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri para a execução de serviços de limpeza e retirada de entulhos nas comunidades alagadas pelo rio.