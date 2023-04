Estado trabalha na limpeza e retirada de entulhos no bairro da Base

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou neste sábado, 08, um trabalho de operação de limpeza e retirada de entulhos no bairro da Base, em Rio Branco.

O plano de limpeza é coordenado pelo município, em parceria com o Estado, e conta com o apoio de mais de 11 homens, dois caminhões caçamba, duas pá carregadeiras, duas retroescavadeiras e uma camionete. A prefeitura de Rio Branco tem atuado com auxílio de caminhões pipa na lavagem das vias.

“Estamos atuando na limpeza das ruas de Rio Branco e o Estado está presente para da o suporte necessário às famílias neste pós enchente”, enfatizou o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães.

Agentes técnicos do Deracre realizam a retirada de entulhos e trabalham na limpeza dos bairros atingidos pela alagação. Todo o material retirado das ruas será levado para o aterro de inertes. “Terminamos os serviços no Aeroporto Velho e logo viemos para o bairro da Base para retirar mais entulhos ”, afirmou o diretor de Operações, Ronan Fonseca.

Além disso, uma das medidas do governo foi a assinatura de convênios, por meio do (Deracre), no valor de R$ 1 milhão, com as prefeituras de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri para a execução de serviços de limpeza e retirada de entulhos nas comunidades alagadas pelo rio.