Estadual de Natação terá 2ª etapa na AABB com 36 provas

A 2ª etapa do Campeonato Estadual de Natação terá 36 provas sendo disputadas neste sábado, 29, a partir das 8 horas, na piscina da AABB.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio, os melhores nadadores acreanos estão confirmados na etapa.

“Vamos ter mais de 50 atletas na competição. Estamos em um momento importante da temporada com o nível de treinamentos das equipes bem elevado. Deveremos ter grandes marcas”, avaliou o dirigente.

De acordo com Ricardo Sampaio, os nadadores começarão a ser avaliados para as competições. “As marcas determinam as convocações, mas a avaliação é importante para os atletas evoluírem durante os treinamentos. A preparação é fundamental”, afirmou o presidente.