May Pang e John Lennon se relacionaram durante 18 meses. O namoro começou quando o líder dos Beatles ainda era casado com Yoko Ono. E foi justamente a esposa do músico que incentivou o romance entre os dois. Na época, Pang trabalhava como assistente do casal.

“Yoko disse: ‘John e eu não estamos nos dando bem. Ele vai começar a sair com outras pessoas, acho que você vai ser boa para ele”, contou a ex-assistente em entrevista ao The New York Post.

