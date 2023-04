Ex-BBB do Acre processa página nacional por difamação após ter identidade indígena questionada

Após a nomeação do ex-BBB Vanderson Brito para assessorar o departamento de atenção primária em saúde indígena no Ministério da Saúde, uma página de entretenimento realizou uma publicação na qual falava sobre seu cargo no órgão, ironizando com a denúncia de assédio que Vanderson sofreu no ano de 2019 e que desconsiderava sua identidade indígena.

“Eu trabalho com políticas indígenas há mais de 10 anos, atuando durante vários anos na Secretaria Estadual de Saúde, na coordenação de educação escolar indígena, e de 2021 para cá, eu estive na Secretaria Estadual de Saúde onde muitos trabalhos foram desenvolvidos”, relatou Vanderson.

Vanderson disse que o cargo foi concedido mediante seu histórico na área. “Eu tava fazendo a gestão da Saúde indígena do estado do Acre. Num processo muito coletivo, a gente conseguiu fortalecer a saúde indígena como ela nunca teve no estado. Nesse contexto de visibilidade da saúde Indígena do Estado eu recebi o convite para vir compor a equipe do Ministério da Saúde”, explicou Brito.

Em entrevista ao ContilNet, ele revelou que entrou com uma ação judicial não somente para a retirada do post difamatório, como também visando punir a atitude da página de entretenimento.

“Não dá mais para ser passivo, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, de as pessoas ainda acharem que em 2023 a internet é uma terra sem lei, que você pode falar o que quiser. Fiz imediatamente um boletim de ocorrência logo que essa publicação chegou a mim. O meu advogado no Acre já entrou com uma ação para para retirada dessa publicação. Não somente a retirada, mas também a punição em forma de retratação”, destacou o ativista indígena.

O acreano Vanderson de Brito, foi um dos participantes do programa televisivo da rede Globo, o Big Brother Brasil 2019. Ele acabou sendo eliminado logo no início do show após ter o nome envolvido em uma acusação de assédio e agressão.

Depois de passar por todo o procedimento judicial, Vanderson foi inocentado de todas as acusações. O trabalhador da causa indígena afirma que agora, depois de vencer judicial, precisa vencer social e profissionalmente também. Ele chegou a publicar uma nota de repúdio em uma rede social, em que falou mais sobre sua identidade indígena.

NOTA DE REPÚDIO

Eu, Vanderson Gomes de Brito – cujo sobrenome Huni Kui não foi acrescentado em razão da burocracia e desconhecimento do sistema sobre os direitos indígenas – sou do povo Huni Kui, maior população indígena do estado do Acre.

Venho por meio desta nota, repudiar com veemência o post feito pela página @choqueiparente que desconhece todo o imbróglio ao qual eu fui imputado em 2019, desconhecendo a realidade dos fatos, inclusive da minha inocência.

Fui convidado para assumir um cargo na Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), não por indicação política, mas pelo fruto de um trabalho realizado com zelo durante dois anos à frente da gestão estadual de saúde indígena, no Acre, e, por ser indígena.

É triste perceber que ainda nos dias de hoje, o Acre não seja reconhecido como território indígena pelos próprios indígenas, ou ter a bandeira reconhecida apenas quando levantada por uma parcela pequena de nomes.

Nós, povos originários, somos muitos e temos uma voz que ecoa além da eternidade. Nossos ancestrais nos protegem e mostram a verdade, que é pautada pela ancestralidade.

Vanderson Brito Huni Kui.