Ex de Thiago Nigro manda indireta para ele e Maíra: “The e Mônio”

A influencer digital Camila Ferreira, ex-mulher de Thiago Nigro, publicou uma série de indiretas em sua conta no Twitter, neste domingo (23/4), após o anúncio do noivado entre Nigro e Maíra Cardi.

Sem citar nomes, Camilla escreveu: “Belo casal formam The e Mônio”, com um emoji de coração. Depois desse post, ela compartilhou mais um texto. “Um fato: o mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias”, disparou.

A polêmica começou porque Thiago, conhecido como Primo Rico, anunciou o namoro um mês após o término do romance com Camila, o que fez muitos suspeitarem de uma possível traição.

O empresário e Maíra anunciaram o noivado no último sábado (22/4). O pedido foi feito por ele nas águas do Rio Jordão, em Israel, menos de dois meses após o início do namoro.