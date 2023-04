Ex-Disney Bella Thorne já dirigiu filme pornô e vazou os próprios nudes 

Bella Thorne, 25, chamou a atenção de fãs e seguidores recentemente por aparecer nas redes sociais usando apenas um biquíni minúsculo da Hello Kitty. Pouco mais de dez anos atrás, porém, Bella se destacava entre um público bem diferente: o infantil. Isso porque ela foi estrela de uma das produções da Disney.

Bella começou a carreira na infância e disse que perdeu um papel aos 10 anos, acusada de “dar em cima” de um diretor. “O diretor de elenco ligou para o meu agente e o agente liga para a minha mãe. Eles diziam: ‘então, a Bella não está avançando porque o diretor sentiu que ela estava flertando com ele. Isso o deixou realmente desconfortável'”, contou, em entrevista a um “podcast”.

Ela ganhou notoriedade em 2010 com “No Ritmo”, série da Disney que protagonizou ao lado de Zendaya. À época, também atuou nos filmes “Juntos e Misturados”, “D.U.F.F.” e “Aminimigos”. Em 2017, Bella começou a atuar em filmes direcionados ao público adulto, como “Assassination Nation” e “A Babá”.

Conteúdo adulto

Dois anos depois, a atriz dirigiu seu primeiro filme pornográfico: o curta “Her & Him” foi lançado em 2019 no site de conteúdo adulto Pornhub. Naquele mesmo ano, Bella “vazou” as próprias nudes no Twitter após ser ameaçada por um hacker.

“Por muito tempo eu deixei homens tirarem vantagem de mim e estou cansada disso. Estou acabando com isso porque é minha decisão agora, você não tem o direito de tirar isso de mim. Posso dormir melhor esta noite, sabendo que tomei o poder de volta”, disse ela, na ocasião.

Em 2020, ela abriu uma conta no OnlyFans e quebrou o recorde da plataforma ao faturar 1 milhão de dólares em 24 horas.