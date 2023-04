Ex-Menudo Roy Rosselló acusa antigo empresário de estupro

“Este é o homem que me estuprou, este é o pedófilo, é hora de o mundo saber a verdade”, disse ele em vídeo, apontando para uma foto do agressor, confidenciando ainda que foi drogado antes de sofrer a violência sexual, na sua própria casa, em Nova Jersey.

As declarações também foram gravadas para o documentário Menendez + Menudo: Boys Betrayed, que ainda não está disponível no Brasil. A série também mostra as denúncias de abusos contra Erik e Lyle Menendez, filhos de Jose, que acabaram assassinando os pais, em 1989, por conta das agressões sexuais que sofriam. Pelo crime, eles foram condenados à prisão perpétua em 1996.

Com o aumento dos podcasts e produções para a TV sobre crimes reais, o caso voltou a ter repercussão e os internautas vêm se dedicando para que um novo julgamento seja feito para libertar os irmãos.