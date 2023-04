Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco se encontram e causam na web

Arthur Aguiar surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira (24/4), após aparecer ao lado da ex-namorada, Lua Blanco. Nos stories do Instagram, o ex-BBB fez suspense a respeito de alguém que estava em sua casa, gravando um clipe no estúdio. Em seguida, ele contou que a novidade é para quem foi fã de Rebeldes e mostrou a cantora.

“Será que esse reencontro sai também?”, escreveu Arthur, sugerindo um reencontro dos Rebeldes do Brasil, assim como a banda mexicana, o que causou alvoroço na web.

Na semana passada, Lua Blanco também apareceu junto de Mel Fronckowiak, que também integrou o elenco de Rebeldes. Além deles, Sophia Abrahão, Micael Borges e Chay Suede completam o sexteto, que fez sucesso em 2011 e 2012.

Nas redes sociais, as emoções ficaram à flor da pele com a possibilidade do reencontro. “Lua Blanco e Arthur Aguiar juntos e, mais uma vez, menção ao possível reencontro. O Tuty não dá paz”, disse uma internauta. “Meu Deus, é real, está sendo real, socorro”, comemorou outra.

Após o vídeo, os nomes de Arthur Aguiar e Lua Blanco ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. O apelido do ex-casal, “LuAr”, também foi bastante mencionado na rede social do passarinho.

Lua Blanco e Arthur Aguiar faziam par romântico na novela Rebeldes, exibida na Record TV. Em meio ao romance na atuação, os dois acabaram se envolvendo de verdade e namoraram por sete meses.