Ex-narrador acusa a Globo de só contratar mulher, preto e homossexual e choca com revelação

Ex-narrador do SporTV, o canal de esportes da Globo, Jorge Vinícius causou espanto com um comentário polêmico sobre a saída de vários jornalistas do canal. O locutor, que trabalhou na casa entre 2010 e 2018, ficou revoltado com a política de diversidade do conglomerado de mídia.

Para Jorge Vinícius, o talento virou o quarto plano na Globo. “Perderam a mão. Sou favorável à inclusão. Não sou preconceituoso. Ao contrário! Tenho amigo gay, amigas mulheres”, defendeu no podcast Parlando de Palmeiras. - Publicidade- O comunicador deu como exemplo de “pretos com histórias lindas” os jornalistas Gloria Maria e Heraldo Pereira. “O trabalho de inclusão é importante? É. Tínhamos pouco? Tínhamos, concordo. Mas não vamos perder o foco. Em qualquer atividade, primeiro o talento. Senão você gera outro preconceito”, apontou. No ápice de sua fala, Jorge explanou que a Globo perdeu tanto a mão que passou a contratar apenas “preto, mulher e homossexual” e falou sobre o etarismo. “Será que eles não estão enxergando ou não estão preocupados?”, questionou. Web fica perplexa com ex-narrador da Globo O público ficou chocado com a atitude de Jorge Vinícius. Um internauta definiu a situação de forma curta e grossa: racismo. Outro argumentou que a inserção de minorias na mídia tradicional passou a incomodar o homem branco. Um terceiro avaliou que Jorge conseguiu o que queria: holofote em meio ao seu longo período afastado do noticiário esportivo. Mais um se mostrou decepcionado e comentou que o jornalista passou do ponto. Confira: Jorge Vinícius, ex-narrador do SporTV: – Hoje a Globo contrata preto, mulher e homossexual. O talento é o quarto plano hoje da Globo. Perderam a mão. Sou favorável à inclusão. Não sou preconceituoso. Ao contrário! Tenho amigo gay, amigas mulheres. pic.twitter.com/QE8bWr6sS4 — Goleada Info (@goleada_info) April 28, 2023