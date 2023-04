Ex-presidiário tem casa invadida e é morto a tiros na Cidade do Povo

O ex-presidiário Michel Francisco de Oliveira, de 33 anos, vulgo “Dú”, teve a casa invadida e foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (7), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Michel é ex-presidiário com passagem por homicídio e fazia parte de uma organização criminosa, e há cerca de três meses que havia saído do mundo do crime e estaria em uma igreja evangélica. Mas na tarde desta sexta-feira, o homem teve a casa invadida por três criminosos, que estava fortemente armados e chegaram a pé. “Dú” estava na cozinha da residência tratando um peixe e não viu quando os bandidos invadiram a casa. Vários familiares da vítima que estava na área da casa, conseguiram correr, porém, Michel não teve a mesma sorte e foi executado com pelo menos 10 tiros. Após a ação, os criminosos fugiram correndo do local.

- Publicidade-

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a “Dú”.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).