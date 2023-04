Exclusivo: Joelma tem show confirmado no Acre; confira detalhes na coluna Douglas Richer

Como divulgado em primeira mão pela coluna Douglas Richer, do site ContilNet, o show da cantora Joelma está confirmado no Acre.

A paraense que ganhou o coração de todo o Brasil com o sucesso do Calypso se apresenta em Rio Branco no próximo dia 1 de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador. A agenda já consta na página oficial da cantora.

- Publicidade-

O fato é que não se sabe ainda se a apresentação de Joelma será em evento público ou privado, mas é certo que a loira promete agitar a capital acreana mais uma vez, como em outros shows que já fez no Acre.

A Rainha do Norte traz sua nova turnê, “Isso é Calypso Tour Brasil”, para o Acre, com as músicas que impactaram o país desde seu primeiro disco.

Confira alguns dos sucessos da turnê: