Exclusivo: jornalismo da Globo faz demissão em massa

A onda de demissão em massa chegou à emissora dos Marinhos. Nesta terça-feira (4/4), a coisa ficou pesada no jornalismo da TV Globo, após um passaralho que terminou com grandes repórteres, conhecidos nas telinhas no Rio de Janeiro, desligados.

Segundo fontes desta coluna, nomes como Eduardo Tchao, Flávia Jannuzzi e Mônica Sanches estão na lista de demitidos da emissora. Ainda de acordo com informações recebidas, Eduardo Tchao estava fazendo uma reportagem, quando foi avisado para retornar. Na volta à redação, soube do desligamento.

Não é de hoje que circulam informações de que um corte aconteceria na Globo. Na semana passada, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro já havia revelado que as demissões no departamento da emissora aconteceriam em abril e maio. De acordo com o entidade, o fato teria sido falado pelo próprio RH da empresa durante uma reunião.

Os cortes atingiriam “os salários mais altos”, que estariam “incompatíveis com o mercado”, segundo o órgão. É esperando, ainda, que mais nomes sejam demitidos nos próximos dias.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa da Globo emitiu uma nota, afirmando que “assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução”.

E continuou: “Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, finalizou o comunicado.