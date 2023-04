Expedição à Serra do Divisor terá visitação aos principais atrativos e banhos medicinais

O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma verdadeira obra-prima da natureza. No ponto mais ocidental do país, o lugar permite experiências únicas e uma grande imersão no coração da floresta acreana.

Entre os dias 23 e 27 de julho, o premiado fotojornalista Marcos Vicentti lidera mais uma expedição para a Serra do Divisor, na região do Vale do Juruá. O pacote de viagem inclui transporte de barco, hospedagem na Pousada do Miro, três refeições diárias e visitação aos principais atrativos da região.

“Visitaremos cachoeiras do Amor, Ar-Condicionado, Formosa, Pedernal e Pirapora. Também vamos ao buraco da central e subir o mirante para contemplar o último nascer do sol do Brasil”, explica Vicentti.

Pela primeira vez, os turistas terão a oportunidade de participar de banhos medicinais de ervas e argila, rezas e cantorias. “Esta é a nossa grande novidade. O indígena Pistyani Nukini estará conosco conduzindo os banhos de argila e ervas medicinais, rezas e cantorias tradicionais do povo Nukini. Serão cinco dias de pura vivência conhecendo um Acre desconhecido de muitos acreanos”, afirmou.

Os pacotes já estão sendo comercializados. Interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (68) 99221-4836 ou pelo perfil @marcosvicentti, no Instagram. As vagas são limitadas.