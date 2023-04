Explosão: mais de 700 novos casos de Covid-19 são registrados no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), divulgou nesta terça-feira (18) o boletim de Covid-19, com novos 746 casos de coronavírus que foram registrados entre 2 a 15 de abril.

Segundo o boletim, neste total, estão contabilizados os casos notificados na semana passada, que por conta de instabilidade no sistema E-SUSVE, não foi possível fazer a leitura correta. Ao todo, o número de infectados notificados é de 162.078 em todo o estado.

Além dos 746 novos casos, o boletim também informa que nenhum óbito foi notificado entre os dias 2 e 15 de abril, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça para 2.044 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 373.384 notificações de contaminação pela doença, sendo que 211.283 casos foram descartados e 23 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).