FAC confirma abertura do Estadual de Mountain Bike em Senador Guiomard

O departamento técnico da Federação Acreana de Ciclismo (FAC) confirmou para domingo, 30, a partir das 7 horas, no ramal do Padeiro, em Senador Guiomard, a abertura do Campeonato Estadual de Mountain Bike.

“Vamos começar a temporada com disputas em doze categorias. Os números do mountain bike são bem expressivos e as provas sempre bem disputadas”, disse o presidente da FAC, Tuxauá Marques.

130 atletas

De acordo com Tuxauá Marques, 130 atletas devem participar da 1ª etapa do Estadual.

“Teremos trilhas fantásticas durante todo o campeonato e isso desperta ainda mais o interesse dos atletas”, avaliou o presidente.

Cinco etapas

Segundo Tuxauá Marques, o Estadual terá cinco etapas e foi necessário realizar uma adequação por causa da enchente do rio Acre.

“O Estadual deveria ter começado em março. Foi preciso mudar e agora vamos trabalhar para realizar a competição no melhor nível”, afirmou o dirigente.