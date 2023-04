Faca é encontrada em escola do interior do Acre; Segurança está com efetivo nas ruas

Nesta quinta-feira (20), uma faca foi encontrada na Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul. Neste 20 de abril, marca os 24 anos do Massacre de Columbine nos Estados Unidos, realizado por dois alunos, causando a morte de 12 alunos e um professor. Além disso, também era a data em que os perfis fakes no Instagram ameaçavam fazer ataques no Acre.

“A faca foi achada em um canto da escola, mas não foi com nenhum aluno”, afirmou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o tenente coronel Edvan Rogério.

- Publicidade-

As forças de segurança estão com todo o efetivo nas ruas em Cruzeiro do Sul e municípios da região, com foco nas escolas. Na manhã desta quinta-feira, foi realizada a Operação Escola Segura nas escolas estaduais e municipais do Vale do Juruá pela Polícia Militar.