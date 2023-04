Faccionado que agrediu avó de 70 anos e a expulsou de casa é preso em Rio Branco

Não bastassem os crimes cometidos fora de casa como o envolvimento com facções e o uso de drogas, um faccionado, que não teve o nome revelado pela polícia, decidiu expandir seus crimes para dentro de casa, com violência doméstica, contra a própria avó, de 70 anos.

Com dois mandados de prisão expedido pela justiça local, ele foi preso por agentes da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na Cidade do Povo, em Rio Branco, acusado de agredir e ameaçara própria avó, uma anciã de 70 anos de idade.

- Publicidade-

Além dos espancamentos e ameaças, o criminoso é acusado de expulsar a avó de sua própria casa. O delegado Samuel Mendes, que preside o inquérito sobre o caso, informou que a Polícia Civil foi procurada pela idosa, se queixando que vinha sendo maltratada pelo neto, que praticamente havia a expulsado da própria casa na Cidade do Povo.

Ao consultar a ficha do acusado, o delegado descobriu que existia dois mandados de prisão contra o mesmo pelos crimes de porte ilegal de arma e furto. Com as informações, Samuel Mendes determinou que investigadores iniciassem buscas com o intuito de cumprir os mandados de prisão, o que foi feito. Em seguida, o infrator foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes, devendo ser indiciado no artigo 99 da Lei 3.641, que pune os crimes contra idosos.